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Финансист рекомендовал начать инвестировать с 10 тыс. рублей

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Рациональное использование 10 тыс. рублей — это инвестирование денежных средств, что является одним из лучших вариантов применения суммы. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал основатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

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«К инвестициям в 10 тыс. рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 млн рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — сообщил финансист в ходе беседы с изданием «Прайм».

Выбор инструмента для инвестиций определяется фактором в виде длительности периода, в который человек не будет пользоваться вложенными финансами, отметил Клопенко. Так, если есть вероятность внезапного возникновения потребности в деньгах, то инвестирование в акции, как вариант, не подходит, так как оно требует долгого ожидания дохода.

Эксперт также отметил: главное правило любого инвестора — это распределение портфеля по частям, так как при таком сценарии страхуется целостный капитал человека. Следовательно, даже если одна из частей портфеля принесет владельцу убыток, основная часть дохода сохранится.

«Инвестиции — это одна из важнейших основ финансовой грамотности. Деньги — это не только возможности, это еще и обязанность их сохранить и приумножить», — заключил Клопенко.

Ранее, 17 августа, финансист департамента по работе Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала о причинах, по которым нельзя заниматься инвестициями. Так, она советовала отказаться от вложения средств категории населения, у которой 50% заработной платы приходятся на выплаты по долгам.

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