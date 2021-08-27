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Психиатр не признал в подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени серийного маньяка

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Врач-психиатр Василий Бейнарович в пятницу, 27 августа, дал интервью телеканалу РЕН ТВ, в котором заявил, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени на самом деле не маньяк.

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В то же время психиатр подчеркнул, что у большинства историй с пропажами и убийствами детей в Тюмени есть много схожего.

«Когда мы рассказываем про какого-то серийного убийцу, то мы ищем связь — общую или промежуточную. <...> Есть единая область — город Тюмень, где пропадают дети с циклической последовательностью. У детей есть определенные сходства и небольшие дефекты — например, легкое косоглазие. И это очень выражено у детей. Такой ребенок всегда одинок, испытывает комплексы и сторонится других. Людям, которые преследуют ужасную цель, для них вычислить таких детей легко. Во многих случаях там многие дети идут домой одни много километров. Вычислить таких детей достаточно легко. Поэтому есть определенные описания», — рассказал Бейнарович.

Подозреваемый в убийстве девочки, по мнению врача, точно не связан с предыдущими преступлениями.

«Он такой совершенно обычный работяга. Попытка у него была устроиться в полицию. Что-то там не заладилось. Вопросов достаточно много: как он это сделал, где находился ребенок всё это время. Но я могу точно сказать, что этот человек никак не связан с серией предыдущих преступлений, по крайней мере с первыми двумя циклами. На момент тех преступлений ему было 16 лет. Это маловероятно. Вряд ли он связан», — заявил психиатр.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил ее тело в холодильнике.

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

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