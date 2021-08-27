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Эксперт сообщил об активизации мошенников в период подготовки к школе

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Всплеск активности интернет-мошенников в преддверии школьного сезона фиксируется ежегодно, но, как правило, мошенническая деятельность располагает своими особенностями, заметив которые можно избежать обмана. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

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Задача злоумышленников — получение доступа к банковским картам, чтобы потом продать приобретенные сведения на черном рынке или же использовать их для кражи финансовых средств. В рамках реализации кражи мошенники создают фишинговые веб-страницы, которые во многом схожи с платформами настоящих компаний.

«Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох. В письмах якобы от настоящих магазинов содержится информация об акциях с зачастую ограниченным сроком действия», — поделился эксперт в ходе своей беседы с «РИА Новости».

Это прием из разряда психологических: так потенциальная жертва торопится совершить покупку как можно быстрее. При получении подобного рода письма Куценко рекомендовал обратить внимание на домен электронной почты, с которой оно отправлено, и уточнить информацию на официальном сайте компании, куда стоит перейти, введя название организации в поисковой строке. Куценко подчеркнул: в том случае, если выгодное предложение действительно существует, им следует воспользоваться именно на официальном сайте.

«Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме», — резюмировал Куценко.

О действиях при попадании на поддельный сайт банка и вводе данных банковской карты ранее, 30 июля, рассказывали опрошенные «Известиями» эксперты. Собеседники подчеркнули: злоумышленники распространяют ссылки на фишинговые сайты, как правило, с помощью почты и популярных мессенджеров.

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