Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане
Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за дестабилизацию ситуации в Афганистане. При взрывах в Кабуле погибли 13 американских военных, сообщает телеканал «Известия». Несмотря на угрозу новых атак, США будут продолжать эвакуацию из Афганистана.
«Позвольте мне четко сказать: мы можем и должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию. Я буду защищать наши интересы и наших людей всеми доступными мне мерами», — заявил Байден.
Президент заявил, что отдал приказ ударить по объектам ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ).
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.