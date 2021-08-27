Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане

Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане

2021-08-27 06:45:44

2021-08-27 06:45:44

2021-08-27 06:45:44

2021-08-27 06:45:44

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