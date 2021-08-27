После взрыва боеприпасов в Казахстане в больницах остались 28 человек

После взрыва на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана всё еще остаются в больницах 28 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в пятницу, 27 августа, пресс-служба региона на своей странице в Facebook.

«На 08:00 (05:00 мск) в больницах находятся 28 больных, шестеро из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В данный момент в пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Сообщается, что им созданы необходимые условия. Для оказания помощи задействованы 37 бригад.

«Из них одна бригада дежурит в школе №5 города Тараз, одна бригада — в Таразском политехническом колледже, куда из села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек», — уточнили власти региона.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек. Из них 11 человек — военные. Данных о погибших нет.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Отмечается, что пожар локализовать не удалось. Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом часть инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ может гореть и взрываться, пояснили в военном ведомстве.

В минобороне республики сообщили, что пожар мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила, и добавили, что к трассирующим следам в небе могло привести возгорание хранящихся на складе сигнальных патронов.