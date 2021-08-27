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Главу МИД Украины улучили во лжи о российских самолетах в Афганистане

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба улучили во лжи. Он заявил, что Россия якобы использовала для эвакуации людей из Афганистана авиабазу Баграм, которую контролируют новые власти Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «РИА Новости».

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

На брифинге он заявил, что «эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт (авиабаза — ред.) Баграм.

При этом на всех видеороликах с места, которые были опубликованы в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в аэропорт Кабула имени Хамида Карзая, а не какой-либо другой.

В частности, в Twitter турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также военнослужащих США и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.

В четверг самолеты российской военно-транспортной авиации в составе четырех бортов, на которых прилетели эвакуированные из Афганистана, приземлились в Московской области на аэродроме Чкаловский.

Ранее, 25 августа, Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщал, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа сообщил, что все россияне, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы. Он уточнил, что порядка 100 граждан России остаются в Афганистане, но они пока не озвучивали желания выехать.

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