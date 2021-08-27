Прямой эфир
Мир
Трамп заявил о возможности избежать трагедии в Кабуле при его президентстве
Армия
В России создадут корабельные беспилотники на базе циклолетов
Общество
Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге ликвидирован
Общество
На пранкеров с перцовым баллончиком завели уголовное дело
Культура
СМИ сообщили о планирующемся выпуске новых песен группы ABBA
Общество
Эвакуированных из горящего дома в Екатеринбурге разместили в школе
Происшествия
Во Владивостоке девушка утонула при поиске локации для фото
Мир
В Нигерии освободили похищенных в мае школьников
Общество
СК Екатеринбурга начал проверку после гибели двух человек в пожаре

Причину пожара на военном складе в Казахстане установить пока не удалось

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причина возгорания на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана пока неизвестна, пожар продолжается. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы», — говорится в сообщении.

В тисках закона: кто виноват в гибели разбиравшего снаряд подростка
Как в помещении, где не должно было быть оружия, оказался боевой патрон

Отмечается, что пожар локализовать не удалось. Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом часть инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ может гореть и взрываться, пояснили в военном ведомстве.

В минобороне республики сообщили, что пожар мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила, и добавили, что к трассирующим следам в небе могло привести возгорание хранящихся на складе сигнальных патронов.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот день. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек. Из них 11 человек — военные. Пострадавших госпитализировали, большинство из них получили легкие травмы, но состояние еще двоих оценивается как тяжелое. Данных о погибших нет.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021