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Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге ликвидирован

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Пожар в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли два человека, ликвидировали. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в МЧС по Свердловской области.

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«В 05:33 мск пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей.

По информации городских служб, причинами пожара могли быть короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Среди эвакуированных пострадавших нет.

Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге.

«Имеется предварительная информация о двух взрослых погибших людях», — отмечено в сообщении.

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