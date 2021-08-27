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Юрист рассказала о штрафах для велосипедистов

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Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в пятницу, 27 августа, рассказала агентству «Прайм», за нарушение каких правил велосипедистам грозит административная ответственность.

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Вообще, в правилах дорожного движения содержится большое количество ограничений для велосипедистов. Например, запрещено держаться за руль только одной рукой.

«Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей», — отметила Петропольская.

Еще на велосипеде нельзя перевозить детей младше 7 лет. Вообще, запрещено что-либо перевозить на нем, если велосипед не оснащен для этого.

Велосипедисты могут перемещаться как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам, но тут все зависит от возраста. Так, проезжать на велосипеде по обочине или правому краю проезжей части при отсутствии специальных дорожек можно только с 14 лет.

В июле Центр организации дорожного движения рассказал, что на улицах Москвы появилось свыше 20 км временных велосипедных полос.

Инфраструктуру разместили на участках в центре города, где она уже была в прошлом году, а также еще в четырех районах города — Академическом, Марьине, Отрадном и Строгине. Временные велодорожки обозначают оранжевой краской, а на тротуарах устанавливают специальные знаки.

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