Прямой эфир
Мир
Трамп заявил о возможности избежать трагедии в Кабуле при его президентстве
Армия
В России создадут корабельные беспилотники на базе циклолетов
Общество
Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге ликвидирован
Общество
На пранкеров с перцовым баллончиком завели уголовное дело
Культура
СМИ сообщили о планирующемся выпуске новых песен группы ABBA
Общество
Эвакуированных из горящего дома в Екатеринбурге разместили в школе
Происшествия
Во Владивостоке девушка утонула при поиске локации для фото
Мир
В Нигерии освободили похищенных в мае школьников
Общество
СК Екатеринбурга начал проверку после гибели двух человек в пожаре

В Минэнерго увидели риски истощения запасов газовых хранилищ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минэнерго отметили риски невыполнения «Газпромом» обязательств по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), используемых для покрытия максимума потребления этого топлива в осенне-зимний период. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Грабчака от 16 августа, с которым ознакомились «Известия».

В нем уточняется, что причиной этого может стать превышение генерирующими компаниями, в частности энергообъектами «Интер РАО» и «Квадра», объемов потребления газа «свыше установленных договорами значений в условиях имеющихся технологических ограничений на газотранспортной сети и объектах по переработке газового конденсата».

Пойдем на заправку: цены на бензин могут снизиться уже осенью
Рекомендовано увеличить объем продаж топлива на бирже

Превышение отбора газа обусловлено, прежде всего, составом включенного в работу генерирующего оборудования электростанций в условиях текущей режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России, сказали «Известиям» в Минэнерго.

Это подтверждают и в «Интер РАО». В компании сказали «Известиям», что превышение отбора газа относительно планируемого в августе 2021 года обусловлено исключительно сложившейся ситуацией в энергосистеме страны.

«В отношении готовности тепловых электростанций группы «Интер РАО» к работе на резервном (аварийном) топливе такая готовность обеспечена, запасы топлива созданы в требуемом объеме, опробования проводятся согласно утвержденным планам», — заявил представитель компании.

Причина сверхдоговорного забора газа электростанциями заключается в высоких температурах, пояснили «Известиям» в НП «Совет рынка», Институте национальной энергетики, «Т Плюс» и «Системном операторе».

Как писали «Известия», крайне жаркая погода в стране, задержавшаяся во многих регионах на длительное время, привела к значительному увеличению потребления электроэнергии на нужды кондиционирования и охлаждения оборудования.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жара понижающая: Минэнерго увидело риски истощения запасов газовых хранилищ

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021