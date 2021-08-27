Минтруд разработал перечни источников, которые могут покрыть дефицит средств Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующие документы есть в распоряжении «Известий».

В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита. В их числе: уменьшение объемов средств пенсионных накоплений, размещенных на депозитах в банках, сокращение финансовых активов в собственности фондов, продажа акций, курсовая разница, уменьшение остатков средств финансового резерва и другие.

В Минтруде «Известиям» подтвердили факт разработки документов и уточнили, что ведомство подготовило четыре проекта постановления. Помимо администраторов источников финансирования дефицита министерство предлагает утвердить и администраторов доходов этих же структур.

«Главными администраторами доходов/источников дефицитов бюджета государственных внебюджетных фондов могут являться федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, публично-правовые компании, Центральный банк РФ, органы управления государственным внебюджетным фондом. В случае возникновения дефицита средства компенсируются за счет Резервного фонда», — пояснили в министерстве.

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Фондовая активность: Минтруд назвал более 40 способов покрыть дефицит ПФР и ФСС