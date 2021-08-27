Запасы древесины в РФ могут быть больше официальных на 39%

Международная группа ученых провела независимую оценку объемов леса в России. Для подсчета запасов древесины выбрали 2014 год, потому что данные государственной инвентаризации лесов и других источников наиболее полно отражают состояние лесного хозяйства в этот период. По мнению авторов исследования, за прошедшие семь лет объемы леса не могли значительно измениться, что делает их работу актуальной и сегодня.

Оказалось, что по состоянию на 2014 год совокупность стволовой древесины (древостоя) составляла 111 млрд куб. м. А это на 39% больше, чем 79,9 млрд куб. м, указанных в Государственном лесном реестре. Согласно официальным данным, объемы леса в России почти не изменились со времен Советского Союза: древостой вырос всего на 1,8%, а фитомасса — на 0,6%. Однако результаты дистанционного спутникового зондирования и инвентаризации леса свидетельствуют, что сегодня лесное хозяйство страны значительно превышает объемы советского времени.

Как пояснили авторы исследования, масштабные разночтения в оценках объемов леса появились в ходе затянувшегося перехода с советской системы учета на современную государственную инвентаризацию лесов. В соответствии с советскими правилами посещать леса и обновлять о них данные нужно было каждые 10–15 лет. Но после распада Союза запасы леса не измеряли более 25 лет. По этой причине последняя достоверная информация об объемах древостоя датируется 1988 годом.

Первый цикл перехода на современные стандарты государственной инвентаризации лесов завершился в 2020 году. Согласно данным новой системы, объем древостоя в России на 2014 год составлял 102 млрд куб. м. Частично этот результат также был основан на устаревшей информации советского периода. В своем исследовании ученые сопоставили последние данные о состоянии около 10 тыс. участков леса, полученные благодаря государственной инвентаризации при помощи данных дистанционного спутникового зондирования.

Хотя снимки со спутника не дают возможности взвесить или определить объем леса, они позволяют понять его пространственное распределение по поверхности Земли. Специалисты совместили карты, полученные от непосредственного наземного измерения участков леса, со спутниковыми изображениями и получили точную схему распределения лесов по территории России, а также скорректировали оценку общего древостоя в стране.

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Скрепка леса: запасы древесины в РФ могут быть больше официальных на 39%