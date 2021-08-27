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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 августа

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Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 24 градусов выше нуля ждут жителей столицы в пятницу, 27 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В Подмосковье синоптики прогнозируют от +21 до +26 градусов днем и от 10 до 15 градусов тепла ночью.

Ожидаются ветра восточного и юго-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне, 26 августа, в российском Гидрометцентре сообщили о теплом окончании лета в Московском регионе: как отметили синоптики, осадки в этот период, начиная с воскресенья, маловероятны.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в сентябре жителей Москвы ждет солнечная и теплая погода. Он подчеркнул, что точные даты бабьего лета можно определить за три-четыре дня до его начала, но тем не менее все аналоговые методы прогнозов свидетельствуют о благоприятной погоде в начале осени.

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