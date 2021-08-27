Прямой эфир
Мир
В Нигерии освободили похищенных в мае школьников
Мир
В теракте в Кабуле погибли более 100 человек
Мир
Камала Харрис изменила свое расписание после атак в Кабуле
Происшествия
Женщина скончалась во время пластической операции в Петербурге
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
Мир
Посол РФ в США призвал удвоить меры по борьбе с терроризмом
Мир
Анархисты облили краской фасад дома министра окружающей среды Греции
Мир
США повторили намерение покинуть Афганистан 31 августа
Происшествия
Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском

Эвакуированных из горящего дома в Екатеринбурге разместили в школе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пункт временного размещения для жильцов дома в Екатеринбурге, где в пятницу, 27 августа, произошел пожар развернут на базе ближайшей школы. Об этом сообщил и. о. замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

«Все жильцы находятся на безопасном расстоянии, на базе школы 94 развернут пункт временного размещения», — отметил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что 02:52 мск пожар локализован на площади 780 кв. м.

Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Отмечается, что есть погибшие — это супружеская пара.

Пожару присвоен второй номер сложности. К тушению привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. По информации городских служб, причиной возгорания могли стать короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021