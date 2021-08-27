Эвакуированных из горящего дома в Екатеринбурге разместили в школе

Пункт временного размещения для жильцов дома в Екатеринбурге, где в пятницу, 27 августа, произошел пожар развернут на базе ближайшей школы. Об этом сообщил и. о. замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

«Все жильцы находятся на безопасном расстоянии, на базе школы 94 развернут пункт временного размещения», — отметил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что 02:52 мск пожар локализован на площади 780 кв. м.

Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Отмечается, что есть погибшие — это супружеская пара.

Пожару присвоен второй номер сложности. К тушению привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. По информации городских служб, причиной возгорания могли стать короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.