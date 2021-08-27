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ФАС оштрафовала Booking за злоупотребление доминирующим положением

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию Booking.com по причине злоупотребления доминирующим положением сервиса на российском рынке на 1,3 млрд рублей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе ФАС.

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В гостиничной отрасли решение ФАС поддержали, в самой компании собрались его обжаловать

«Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов)», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте антимонопольного ведомства.

Как пояснили в ФАС, Booking.com перекрывала гостиницам возможность установить стоимость своих услуг на других платформах ниже, чем на Booking, посредством навязывания условий договора о необходимости обязательного соблюдения паритета цен, пишет «Газета.ру».

В антимонопольном ведомстве заключили, что подобного рода действия компании не только ущемляют интересы конкурентов, но и убивают рыночную конкуренцию как таковую.

В свою очередь, руководство Booking.com объявило о намерении обжаловать решение ФАС, выразив уверенность в справедливости своего установления цен.

Кроме того, в компании указали, что сервис способствует развитию индустрии туризма, которая, как отметили в руководстве платформы, и без того является конкурентной средой.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Компания была признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

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