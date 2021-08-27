Прямой эфир
Мир
В Нигерии освободили похищенных в мае школьников
Мир
В теракте в Кабуле погибли более 100 человек
Мир
Камала Харрис изменила свое расписание после атак в Кабуле
Происшествия
Женщина скончалась во время пластической операции в Петербурге
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
Мир
Посол РФ в США призвал удвоить меры по борьбе с терроризмом
Мир
Анархисты облили краской фасад дома министра окружающей среды Греции
Мир
США повторили намерение покинуть Афганистан 31 августа
Происшествия
Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском

СК Екатеринбурга начал проверку после гибели двух человек в пожаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило региональное управление СК у себя на сайте.

«Имеется предварительная информация о двух взрослых погибших людях», — отмечено в сообщении.

Под давлением: число взрывов газовых баллонов в РФ выросло в шесть раз
Такие ЧП происходят в четыре раза чаще, чем аварии с бытовым газом в квартирах

Личности погибших сейчас устанавливаются.

«После завершения сотрудниками МЧС мероприятий по тушению пожара следователями СКР будет проведен осмотр места происшествия. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента», — говорится на сайте.

Также в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщили «Интерфаксу», что среди эвакуированных пострадавших нет.

«Дополнительно пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас в здании никого не осталось. Продолжается тушение пожара, принимаются все меры для ликвидации открытого горения. На месте работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей.

По информации городских служб, причинами пожара могли быть короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021