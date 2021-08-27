СК Екатеринбурга начал проверку после гибели двух человек в пожаре

Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку в связи с гибелью двух человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило региональное управление СК у себя на сайте.

«Имеется предварительная информация о двух взрослых погибших людях», — отмечено в сообщении.

Личности погибших сейчас устанавливаются.

«После завершения сотрудниками МЧС мероприятий по тушению пожара следователями СКР будет проведен осмотр места происшествия. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента», — говорится на сайте.

Также в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщили «Интерфаксу», что среди эвакуированных пострадавших нет.

«Дополнительно пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас в здании никого не осталось. Продолжается тушение пожара, принимаются все меры для ликвидации открытого горения. На месте работают 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей.

По информации городских служб, причинами пожара могли быть короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.