Восточную плодожорку выявили в партии слив весом 20 т из Молдавии

Россельхознадзор выявил восточную плодожорку в партии свежих слив весом порядка 20 т, прибывшей из Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве, Московской и Тульской областям 26 августа.

На фитосанитарном контрольном посту 20 августа в ходе досмотра партии свежей сливы весом 19,9 т специалисты выявили карантинный для РФ объект — восточную плодожорку (Grapholita molesta Busck.).

Лабораторная экспертиза ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» подтвердила наличие карантинного объекта. Россельхознадзор выдал владельцу груза уведомление о принятии мер в отношении зараженной продукции. Он принял решение о ее уничтожении, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В конце июля через границу в Псковской области не пропустили партию говядины весом 4 т. Мясо в четвертинах на кости везли с территории Белоруссии в Санкт-Петербург и задержали на российско-белорусском участке госграницы в деревне Лобок. Партию везли без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы безопасность и происхождение сырья.