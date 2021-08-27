В Нигерии освободили похищенных в мае школьников

В Нигерии освобождены ученики исламской школы-интерната, похищенные на западе страны в конце мая. Об этом в пятницу, 27 августа, агентству Reuters сообщили родители похищенных детей.

По их словам, дети находятся на свободе. Однако они не смогли назвать точное число спасенных.

В агентстве отметили, что информация об освобождении учащихся была подтверждена официальным лицом, которое попросило не называть его имени, потому что правительство планировало опубликовать заявление, как только дети вернутся домой.

Подробности освобождения не разглашаются.

По данным администрации школы, шесть учащихся погибли в плену, еще 15 в июне удалось сбежать.

Ранее, 30 мая, группа вооруженных лиц напала на школу-интернат. По сведениям СМИ, были похищены 150 учеников. В первых числах июня бандиты освободили 11 школьников, которые не могли совершать длительные переходы. Нападения на вузы и школы и захват учащихся для получения выкупа стали всё чаще происходить в Нигерии. С начала текущего года в различных районах страны были похищены более тысячи студентов и школьников.

7 июля в деревне на территории штата Адамава на северо-востоке страны в результате нападения боевиков погибли 18 человек. Также были подожжены две церкви и дом местного жителя.

В последние месяцы на северо-востоке Нигерии участились нападения исламистских боевиков. Десятки солдат были убиты, а тысячи нигерийцев покинули свои дома.

На северо-востоке действуют две террористические группировки — «Боко Харам» и «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, часть группировки «Исламское государство», запрещена в РФ). Они объявили своею целью захват в стране власти.

19 апреля боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии и убили 47 человек.