Во Владивостоке девушка утонула при поиске локации для фото

Девушка во Владивостоке утонула во время поисков места для фотографии в бухте Патрокл, ее унесло в море. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

ЧП произошло 22 августа, когда в Приморье действовало штормовое предупреждение, пишет REGNUM. Во Владивостоке и южных районах региона был сильный ветер, а высота волн местами достигала пяти метров.

Девушка с двумя приятелями гуляла по каменистому берегу недалеко от дома по улице Космонавтов в поисках красивой локации для фотографии. В какой-то момент компанию накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. Тело девушки с признаками утопления позднее было найдено на каменистом пляже, пишет сайт kp.ru.

Следователи начали проверку по факту случившегося, пишет RT.

22 августа пятеро пловцов было спасено, тело шестого подняли из воды во время сильного прибоя в акватории острова Русский во Владивостоке. В условиях сильного прибоя мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды.