Пожар в жилом доме в Екатеринбурге локализовали

Пожарные остановили распространение огня в пятиэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В 02:52 мск пожар локализован на площади 780 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Сейчас проводят проливку и разбирают конструкции.

По информации городских служб, причинами пожара могли быть короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

«Рассматриваются различные версии случившегося. Однако среди основных — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности жильцами. Дверь на чердак не запиралась. Могли быть посторонние, бездомные, неосторожно обращаться с огнем», — рассказали «Интерфаксу».

Сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м.

Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Отмечается, что есть погибшие — это супружеская пара.

Пожару присвоен второй номер сложности. К тушению привлекается 60 человек личного состава и 20 единиц техники.