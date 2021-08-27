В Японии приостановили применение вакцины Moderna. В нескольких дозах препарата обнаружили примеси, сообщает телеканал «Известия». Предполагается, что во флаконах могут находиться частицы металла. Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Власти Японии приостановили использование более 1,6 млн доз.

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