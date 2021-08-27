В Дагестане нашли тело третьего погибшего из-за непогоды

В Дагестане найдено тело третьего погибшего из-за непогоды. Женщина находилась с сыном в машине, сообщает телеканал «Известия». Селевой поток смыл автомобиль. Поиски подростка в данный момент продолжаются. В общей сложности из-за стихии без вести пропали пять человек. Группа из 15 туристов оказалась заблокирована в горах. Из-за подъема уровня реки водой унесло двоих мужчин. Селевым потоком смыло два автомобиля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.