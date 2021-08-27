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Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

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На севере Москвы автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

ДТП произошло на Дубнинской улице в районе дома 38 в районе Восточное Дегунино. Автомобиль протаранил остановку общественного транспорта и вылетел на тротуар. По предварительным данным, есть пострадавшие, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Движение на месте аварии не затруднено, работают оперативные службы, пишет «Москва 24». Устанавливаются причины ДТП.

20 августа автомобиль сервиса краткосрочной аренды протаранил остановку общественного транспорта на Беговой улице в Москве. В результате произошедшего пострадал водитель автомобиля — его деблокировали и передали скорой помощи.

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