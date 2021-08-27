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Посол РФ в США призвал удвоить меры по борьбе с терроризмом

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал удвоить международное взаимодействие, направленное на борьбу с терроризмом. Об этом он заявил в пятницу, 27 августа.

«На земле нет места такому злу, как терроризм. Только совместными усилиями мы можем победить его. Необходимо удвоить международное взаимодействие, чтобы освободить человечество от этой чумы», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице российского посольства в Twitter.

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Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Таким образом Антонов прокомментировал серию взрывов в аэропорту Кабула.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил: по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

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