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Камала Харрис изменила свое расписание после атак в Кабуле

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Вице-президент США Камала Харрис скорректировала свое расписание после террористических атак в столице Афганистана и отказалась от поездки в Калифорнию. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила ее представитель Симона Сандерс на своей деловой странице в Twitter.

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«После визита вице-президента на объединенную базу Пёрл-Харбор — Хикэм вице-президент вернется в Вашингтон, округ Колумбия», — написала она.

Информацию о том, что Харрис не поедет в Калифорнию также подтвердил телеканал NBC. Она собиралась туда, чтобы в преддверии губернаторских выборов поддержать губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Американские флаги на территории Белого дома и федеральной собственности до понедельника будут вывешены на половину, как знак скорби «в честь жертв бессмысленных актов насилия в Кабуле».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе своего обращения в пятницу, 27 августа, заверил, что американские войска и должны и смогут покинуть Афганистан к 31 августа.

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