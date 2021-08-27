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Зеленский рассказал о главных успехах своего правления

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих достижениях в должности главы государства. В числе самых успешных пунктов правления, по версии самого Зеленского, — «одна из самых мощных на сегодня армий в Европе». Об этом стало известно в пятницу, 27 августа.

«Я делаю всё, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопросов», — поделился украинский лидер в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1».

Ранее, 24 августа, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина — это «сильная страна», которая «амбициозно мечтает и решительно действует». Политик напомнил о визите украинского лидера в Лондон, который состоялся в октябре прошлого года и имел целью встречу с главой британской разведки Ричардом Муром. Таким образом Пушков поставил под сомнение утверждение о «силе» Украины.

11 августа Пушков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не нужна Евросоюзу, так как она самая бедная страна в Европе, растерявшая почти весь свой экономический потенциал, созданный в советское время.

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