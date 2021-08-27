США повторили намерение покинуть Афганистан 31 августа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего обращения, транслировавшегося в Twitter в пятницу, 27 августа, заверил, что американские войска должны и смогут покинуть Афганистан к 31 августа.

«Я был в постоянном контакте с нашим военным руководством, с командирами на местах. Они дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал», — заявил он.

При этом Байден подчеркнул, что власти США будут искать возможность для вывода войск и после 31 августа.

Также Байден считает, что талибы («Талибан», террористическая группировка, запрещена в РФ) не помогали боевикам террористической группировки «Исламское государство» (движение запрещено в РФ) в организации теракта в Кабуле и не собираются им содействовать в будущем.

«Пока что нет свидетельств... того, что был сговор между «Талибаном» и ИГ в осуществлении того, что произошло сегодня... и того, что, как ожидается, будет продолжаться и дальше в будущем», — сказал он.

Лидер США уверен, что талибы сами хотят, чтобы американские войска «смогли вовремя уйти» из Афганистана.

«В их собственных интересах, чтобы мы ушли тогда, когда сказали, что уйдем, и чтобы мы вывезли столько людей, сколько сможем», — заявил Байден.

Выступая с речью, Джо Байден объявил минуту молчания.

Американские флаги на территории Белого дома и федеральной собственности до понедельника будут вывешены наполовину, как знак скорби «в честь жертв бессмысленных актов насилия в Кабуле».

Глава Соединенных Штатов также заявил о будущем зеркальном ответе на атаку мирных жителей Афганистана и американцев.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.