Число погибших в Кабуле военнослужащих США возросло до 13

Число жертв взрывов в Кабуле среди американских военнослужащих возросло до 13. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный источник.

Отмечается, что это самые большие потери среди американских военнослужащих в Афганистане в результате одного инцидента за 10 лет. В августе 2011 года, когда был сбит вертолет США, погибли 30 военнослужащих.

Ранее, 26 августа, глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). По его словам, за взрывами «последовало несколько атак боевиков ИГ, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Всего, по данным минздрава Афганистана, в результате атак в Кабуле погибли не менее 90 человек, пострадали 150.