В Аргентине начали расследование против президента из-за нарушения карантина

Прокуратура Аргентины объявила о расследовании против президента страны Альберто Фернандеса из-за нарушенного им карантина. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила газета La Nación.

В августе средства массовой информации страны показали фотографии с празднования дня рождения первой леди государства, где за столом были запечатлены 12 человек без масок и без социальной дистанции. Снимки сделали в президентской резиденции в июле 2020 года — в Аргентине тогда действовал жесткий карантин и любые встречи были под запретом.

Президент признался, что во время карантина принимал у себя гостей, и публично выразил сожаление. В ответ прокуратура запросила список всех посещений президентской резиденции.

«Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес открыл уголовное расследование против президента Альберто Фернандеса из-за его участия в праздновании дня рождения своей жены Фабиолы Яньес 14 июля 2020 года в нарушение собственного указа, который запрещал встречи», — отмечается в газете.

Обвинения предъявили в том числе первой леди и гостям того мероприятия.

Ранее Фернандес явился в суд и предложил в качестве компенсации отдавать половину своего оклада на протяжении четырех месяцев, сообщила на своей странице в Twitter администрация президента.

«Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед органами правосудия, чтобы предложить в качестве возмещения возможного вреда пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты, которая будет перечисляться четыре месяца подряд», — говорится в сообщении.

В Аргентине наказание за нарушение карантина во время пандемии предусматривает в том числе и тюремное заключение.