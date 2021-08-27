Прямой эфир
Происшествия
Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском
Мир
В Аргентине начали расследование против президента из-за нарушения карантина
Мир
Число погибших в Кабуле военнослужащих США возросло до 13
Мир
Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане
Мир
Экоактивисты разрисовали мемориал напротив Букингемского дворца в Лондоне
Общество
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
Мир
Макрон выразил соболезнования семьям погибших в терактах в Кабуле
Происшествия
В Ярославской области в ДТП с электросамокатом погиб 84-летний мужчина
Мир
В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов

Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области ребенок погиб, попав под трактор, который скашивал траву на обочине улицы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Черная серия: 22 тыс. детей за год стали жертвами преступлений
Можно ли рассматривать девятое исчезновение ребенка в Тюмени как дело рук одного маньяка

Трагедия произошла ранее в этот день в городе Карасуке на улице Гагарина. Предварительно установлено, что мужчина, который управлял трактором, выполнял работы по скашиванию травы на обочине дороги, когда причинил повреждения оказавшемуся там ребенку 2019 года рождения. От полученных травм малыш скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

На место происшествия выезжало руководство регионального следственного управления. Следователи осмотрели место случившегося, назначили судебно-медицинскую экспертизу, отмечает телеканал «360». Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Прокуратура Карасукского района организовала проверку по факту инцидента. На место происшествия выезжал прокурор района для координации деятельности правоохранительных органов. В ведомстве проверят исполнение законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении, в которой трудится работник, пишет сайт kp.ru. Расследование находится на контроле ведомства.

24 августа в Башкирии шестилетний ребенок погиб при взрыве сварочного баллона. Трагедия произошла в селе Акъяр Хайбуллинского района. Из-за взрыва у ребенка оказалось повреждено порядка 90% кожного покрова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021