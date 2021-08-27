Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском

В Новосибирской области ребенок погиб, попав под трактор, который скашивал траву на обочине улицы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла ранее в этот день в городе Карасуке на улице Гагарина. Предварительно установлено, что мужчина, который управлял трактором, выполнял работы по скашиванию травы на обочине дороги, когда причинил повреждения оказавшемуся там ребенку 2019 года рождения. От полученных травм малыш скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

На место происшествия выезжало руководство регионального следственного управления. Следователи осмотрели место случившегося, назначили судебно-медицинскую экспертизу, отмечает телеканал «360». Устанавливаются причины и условия произошедшего.

Прокуратура Карасукского района организовала проверку по факту инцидента. На место происшествия выезжал прокурор района для координации деятельности правоохранительных органов. В ведомстве проверят исполнение законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении, в которой трудится работник, пишет сайт kp.ru. Расследование находится на контроле ведомства.

24 августа в Башкирии шестилетний ребенок погиб при взрыве сварочного баллона. Трагедия произошла в селе Акъяр Хайбуллинского района. Из-за взрыва у ребенка оказалось повреждено порядка 90% кожного покрова.