Дело возбудили по факту нападения собак на ребенка в Дмитрове

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка в Дмитровском городском округе. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, пишет НСН. По данным следствия, вечером в среду, 25 августа, в деревне Никольское бродячие собаки напали на семилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с укушенными ранами в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала агентству городских новостей «Москва» помощник руководителя регионального СК Анна Тертичная, следователи намерены допросить родителей мальчика, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Московской области.