Число погибших во взрывах в Кабуле превысило 70 человек

Число жертв в результате серии взрывов в Кабуле составило как минимум 72 человека. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на афганских и американских чиновников.

При этом отмечается, что количество пострадавших по итогу инцидента оценивается в 158 человек.

Как уточняется в сообщении телеканала, в атаке участвовали террористы-смертники. Также отмечается, что ответственность за взрывы взяли боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство, запрещена в РФ).

Контролирующие власть Афганистана представители группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) осудили нападение на окрестности кабульского аэропорта, отметив, что атакован был участок, контролируемый венными США.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о том, что по итогу атаки в кабульском аэропорту погибли 12 американских военнослужащих. Еще 15 человек пострадали.

Заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева указала на очевидность «почерка» радикального движения ИГ во взрывах в Кабуле. Она также выразила свои соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагедии. Кроме того, о причастности ИГ к инциденту заявляли в Пентагоне.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

После этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну. По данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий в воздушной гавани погибло не менее 50 человек.