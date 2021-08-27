В Ярославской области в ДТП с электросамокатом погиб 84-летний мужчина

В Ростовском районе Ярославской области произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля. В результате погиб 84-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортом. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По информации ведомства, около 14:15 на 220 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» у поселка Семибратово SKODA под управлением 23-летнего водителя столкнулась с электросамокатом, после удара пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля. В результате последний от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот день в результате столкновения пассажирского поезда и легковушки в Саратовской области погибли три человека. Поезд № 86 Москва–Махачкала и автомобиль «УАЗ Патриот» столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде.