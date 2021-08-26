Сезон охоты начинается в Красноярском крае

В Красноярском крае 28 августа открывается сезон охоты на пернатую дичь. В этом году изменились сроки на некоторые виды охотничьих ресурсов. Так, на водоплавающую и болотно-луговую дичь можно охотиться до 30 ноября. Изменились и сроки охоты на некоторые виды пушных животных.

Для охоты в общедоступных охотугодьях нужно иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты на территории охотпользователей нужна еще и путевка, подтверждающая заключение договора на охоту. Обязательно также наличие охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. Кроме штрафа, нарушителю может грозить лишение права охоты на срок до двух лет с конфискацией орудий охоты.