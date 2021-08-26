Состояние школ и детсадов проверили в Якутии

В Якутии 99% школ и детских садов готовы к началу учебного года. Это 1365 учреждений, сообщил министр образования и науки Михаил Сивцев.

Он отметил, что в 12 учреждениях есть отставание от графика подготовки. В Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Горном районах и городе Якутске продолжается работа по выполнению предписаний надзорных органов, передает ИА SakhaNews.

Они касаются утепления пожарных водобаков, подключения к централизованной системе отопления, завершения реконструкции зданий и пристроек.