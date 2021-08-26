Более 1200 пострадавших от паводка домов обследовали в Амурской области
В Амурской области обследовано 1233 дома, пострадавших в первую и вторую волну паводка. По информации министра строительства и архитектуры региона Николая Сибирякова, 566 домов признано непригодными, 351 дом подлежит капремонту, 259 домам требуется текущий ремонт.
На капитальный ремонт и приобретение нового жилья взамен утраченного амурчанам уже перечислено почти 254 млн рублей, пишет asn24.ru.
На сегодняшний день на территории области подтоплено 46 жилых домов и 494 приусадебных участка. Под водой остаются 24 участка автомобильных дорог.