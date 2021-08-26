Первый диагональный пешеходный переход появится в Нижнем Тагиле

Специалисты МУП «Сигнал-3» начали обустройство первого диагонального пешеходного перехода в Нижнем Тагиле. Работы ведутся на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко. Специальные светофоры, ориентировочно, начнут работать 27 августа.

Обустройство данного участка дороги организовано по техзаданию Управления городским хозяйством, информирует ТагилСити.Ру.

На перекрёстке уже выполнено занижение бордюров в диагональном направлении. Нужно установить дополнительно пешеходные светофоры, нанести разметку и скорректировать время горения сигналов светофора.