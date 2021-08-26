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В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов

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Телеканал РЕН ТВ в четверг, 26 августа, показал видео из Байзакского района Жамбылской области, где ранее вечером произошел взрыв на складе воинской части.

На кадрах видно толпу людей, собравшуюся у выезда из города Тараз. Около парка выстроилась колонна из машин, причину столпотворения люди объясняют «отдыхом».

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Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

По словам корреспондента канала, горожан охватила паника. Патрулирующая улицы полиция просит людей не паниковать и вернуться домой.

Пресс-служба республиканского министерства обороны сообщила, что пожар, который продолжается на складе воинской части на юге Казахстана, мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот день. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек. Из них 11 человек — военные. Пострадавших госпитализировали, большинство из них получили легкие травмы, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое. Данных о погибших нет.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

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