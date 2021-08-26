Белый дом сообщил о готовящемся выступлении Байдена по теракту в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением по поводу теракта в аэропорту Кабула, столицы Афганистана, где погибли 12 американских военных. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил Белый дом.

Речь запланирована на 17.00 26 августа по местному времени (0:00 мск 27 августа).

В результате взрывов в Кабуле, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.