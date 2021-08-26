Прямой эфир
Мир
Число погибших во взрывах в Кабуле превысило 70 человек
Общество
В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов
Мир
В Пентагоне назвали реальной угрозу силам США в Афганистане от ИГ
Авто
Бренд Cheryexeed в России переименуют в Exeed
Мир
Белый дом сообщил о готовящемся выступлении Байдена по теракту в Афганистане
Мир
Эвакуация мирных жителей в Кабуле будет разрешена после 31 августа
Мир
Пожар на складе боеприпасов в Казахстане могло вызвать сгорание тротила
Спорт
Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом туре и вышел в лидеры РПЛ
Сюжет:

США предположили продолжение терактов в Кабуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты предполагают, что террористические атаки в Кабуле продолжатся. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил на брифинге в Пентагоне глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

«Мы ожидаем, что атаки будут продолжаться, и мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами («Талибан» террористическая организация, запрещена в РФ), которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта», — сказал генерал.

Причастных к атаке пообещали искать в круглосуточном режиме.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

После случившегося США пока что не планируют отправлять дополнительные силы в аэропорт Кабула.

«Согласно нашим оценкам, у нас там есть силы, которые нужны для нашей защиты. Я поддерживаю постоянный контакт с министром (обороны США). Если мне что-то понадобиться, я с ним сразу же поговорю. Но я думаю, что у нас есть то, что нужно для защиты», — сказал Маккензи.

США также делятся информацией о террористических угрозах с талибами, и те уже предотвратили несколько атак.

В свою очередь МИД Британии сообщил о высокой угрозе терактов в Афганистане, и рекомендовал всем немедленно покинуть международный аэропорт Кабула.

«26 августа были сообщения о взрывах в районе международного аэропорта Кабула возле ворот Abbey и возле близлежащего отеля. Ситуация с безопасностью в Афганистане остаётся крайне нестабильной. В настоящее время существует высокая угроза террористического акта. Избегайте поездок в международный аэропорт Кабула. Если вы находитесь в районе аэропорта, немедленно отойдите от аэропорта в безопасное место и ждите дальнейших рекомендаций», — гласит сообщение ведомства.

Премьер-министр Великобритании подтвердил на своей странице в Twitter прежние обязательства страны эвакуировать из Афганистанам как можно больше людей.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021