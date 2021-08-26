США предположили продолжение терактов в Кабуле

Соединенные Штаты предполагают, что террористические атаки в Кабуле продолжатся. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил на брифинге в Пентагоне глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

«Мы ожидаем, что атаки будут продолжаться, и мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами («Талибан» террористическая организация, запрещена в РФ), которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта», — сказал генерал.

Причастных к атаке пообещали искать в круглосуточном режиме.

После случившегося США пока что не планируют отправлять дополнительные силы в аэропорт Кабула.

«Согласно нашим оценкам, у нас там есть силы, которые нужны для нашей защиты. Я поддерживаю постоянный контакт с министром (обороны США). Если мне что-то понадобиться, я с ним сразу же поговорю. Но я думаю, что у нас есть то, что нужно для защиты», — сказал Маккензи.

США также делятся информацией о террористических угрозах с талибами, и те уже предотвратили несколько атак.

В свою очередь МИД Британии сообщил о высокой угрозе терактов в Афганистане, и рекомендовал всем немедленно покинуть международный аэропорт Кабула.

«26 августа были сообщения о взрывах в районе международного аэропорта Кабула возле ворот Abbey и возле близлежащего отеля. Ситуация с безопасностью в Афганистане остаётся крайне нестабильной. В настоящее время существует высокая угроза террористического акта. Избегайте поездок в международный аэропорт Кабула. Если вы находитесь в районе аэропорта, немедленно отойдите от аэропорта в безопасное место и ждите дальнейших рекомендаций», — гласит сообщение ведомства.

Премьер-министр Великобритании подтвердил на своей странице в Twitter прежние обязательства страны эвакуировать из Афганистанам как можно больше людей.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.