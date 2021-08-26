Эвакуация мирных жителей в Кабуле будет разрешена после 31 августа

Власти Кабула разрешат продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа. Об этом сообщил в четверг, 26 августа, официальный представитель Забиулла Муджахид.

«Да, даст Бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — сказал Муджахид в беседе с «РИА Новости».

По его словам, власти Кабула неоднократно призывали мирных афганцев не покидать родину.

«Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — подчеркнул Муджахид.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Тем самым он прокомментировал ранее появившуюся в CNN информацию о том, что власти США намерены завершить миссию по эвакуации из Кабула через данное время.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало. Он также выразил надежду на то, что после 31 августа сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

При этом в четверг прогремели два взрыва у аэропорта Кабула. Первый взрыв — у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

За день до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

15 августа боевики вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.