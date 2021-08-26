Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Полузащитник лондонского ФК «Челси» и сборной Италии Жоржиньо назван лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА. Об этом сообщается в официальном Twitter организации в четверг, 26 августа.
🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho - UEFA Men's Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/7sBtw8A4wy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Победитель был объявлен в четверг во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году, наряду с одноклубником Эмерсоном, Жоржиньо стал первым игроком в истории футбола, выигравшими за сезон Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА, пишет «Спорт-Экспресс».
29-летний Жоржиньо также является единственным футболистом, который выступал в финалах каждого из этих турниров.
На награду также претендовали французский полузащитник Н'Голо Канте и бельгийский хавбек английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, пишет RT. Лучшей футболисткой года признана полузащитник испанской «Барселоны» Алексия Путельяс.
Лучшим вратарем назвали голкипера «Челси» Эдуара Менди, лучшим защитником — португальского футболиста «Манчестер Сити» Рубена Диаша. Лучшим полузащитником признали Канте, а лучшим нападающим стал норвежский игрок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Лучшим тренером назвали наставника «Челси» Томаса Тухеля.
Шорт-лист футболистов составляло жюри, в составе которого были тренеры 48 клубов, которые в прошлом сезоне выступали на групповом этапе Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
19 августа сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован шорт-лист претендентов на звание футболиста сезона, Лионель Месси и Криштиану Роналду в него не вошли.