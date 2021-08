Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Полузащитник лондонского ФК «Челси» и сборной Италии Жоржиньо назван лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА. Об этом сообщается в официальном Twitter организации в четверг, 26 августа.

🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho - UEFA Men's Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/7sBtw8A4wy