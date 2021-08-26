Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Полузащитник лондонского ФК «Челси» и сборной Италии Жоржиньо назван лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА. Об этом сообщается в официальном Twitter организации в четверг, 26 августа.

Победитель был объявлен в четверг во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. В 2021 году, наряду с одноклубником Эмерсоном, Жоржиньо стал первым игроком в истории футбола, выигравшими за сезон Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА, пишет «Спорт-Экспресс».

29-летний Жоржиньо также является единственным футболистом, который выступал в финалах каждого из этих турниров.

На награду также претендовали французский полузащитник Н'Голо Канте и бельгийский хавбек английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, пишет RT. Лучшей футболисткой года признана полузащитник испанской «Барселоны» Алексия Путельяс.

Лучшим вратарем назвали голкипера «Челси» Эдуара Менди, лучшим защитником — португальского футболиста «Манчестер Сити» Рубена Диаша. Лучшим полузащитником признали Канте, а лучшим нападающим стал норвежский игрок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Лучшим тренером назвали наставника «Челси» Томаса Тухеля.

Шорт-лист футболистов составляло жюри, в составе которого были тренеры 48 клубов, которые в прошлом сезоне выступали на групповом этапе Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

19 августа сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован шорт-лист претендентов на звание футболиста сезона, Лионель Месси и Криштиану Роналду в него не вошли.