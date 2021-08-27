Корабли ВМФ России получили защиту от высокоточного оружия

Перехват целей на сверхмалых высотах был отработан в ходе испытательных пусков с малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» и большого ракетного катера «Шуя». Как сообщили источники «Известий» в Минобороне, корабельные зенитные комплексы «Панцири-М» сбили несколько противотанковых ракет «Корнет», имитирующих удар противника.

Отмечается, что все цели были перехвачены на дистанции в несколько километров от точки пуска, когда они совершали полет на высоте от одного до трех метров над водой.

По словам источников в военном ведомстве, для того чтобы «Панцирь» смог гарантировано поражать низколетящие цели была доработана его система управления и прицеливания. При стрельбе по таким мишеням ракета на заключительном этапе полета совершает резкий маневр и «ныряет» к водной поверхности.

Ракетный катер «Шуя» Р-71 проводил стрельбы для проверки новых возможностей «Панциря-М», а МРК «Одинцово» принял участие в плановых тестовых пусках.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» включает в себя восемь зенитных установок и две шестиствольные 30-мм автоматические пушки. Комплекс предназначен для защиты кораблей от ударов крылатых и противокорабельных ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов. Пушки могут стрелять бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными боеприпасами, их скорострельность до 10 тыс. выстрелов в минуту.

«Панцирь» был разработан по принципу двухрубежной системы ПВО: на дальних подступах воздушную цель атакуют ракеты, а прорвавшиеся объекты встречают на ближней дистанции пушечным огнем. Одна из особенностей морского варианта комплекса — возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей.

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