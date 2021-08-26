Прямой эфир
Мир
Число погибших во взрывах в Кабуле превысило 70 человек
Общество
В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов
Мир
В Пентагоне назвали реальной угрозу силам США в Афганистане от ИГ
Авто
Бренд Cheryexeed в России переименуют в Exeed
Мир
Белый дом сообщил о готовящемся выступлении Байдена по теракту в Афганистане
Мир
Эвакуация мирных жителей в Кабуле будет разрешена после 31 августа
Мир
Пожар на складе боеприпасов в Казахстане могло вызвать сгорание тротила
Спорт
Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом туре и вышел в лидеры РПЛ

Отложенная встреча Байдена с премьером Израиля состоится 27 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отложенная из-за ситуации в Афганистане встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоится 27 августа. Об этом сообщила в четверг, 26 августа, корреспондент CNN в Белом доме Кейтлан Коллинз.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Встреча президента Байдена с израильским премьер-министром отложена до завтра», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечалось, стороны планировали обсудить ситуацию в ближневосточном регионе. О переносе встречи сообщалось ранее в этот день, однако информации о новом времени переговоров не приводилось.

Байден также отменил виртуальную встречу с двухпартийной группой губернаторов, которые согласились временно разместить афганских беженцев в своих штатах, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, американский лидер планирует в четверг выступить с заявлением в связи со взрывами в столице Афганистана.

Ранее в этот день у аэропорта афганского Кабула произошли взрывы. Первый прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Вечером 26 августа очевидцы сообщили о ещё трех взрывах в Кабуле. Данные о пострадавших и жертвах уточняются.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что жертвами первых двух взрывов стали 12 американских военных, еще 15 пострадали.

Он также добавил, что в результате взрывов погибли и пострадали и афганцы. Маккензи подчеркнул, что точное число жертв еще предстоит выяснить. Также сообщалось о десятках раненых.

По его словам, несмотря на произошедшее, Соединенные Штаты продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

Кроме того, в Пентагоне допустили вероятность новых атак в Кабуле.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021