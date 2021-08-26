Отложенная встреча Байдена с премьером Израиля состоится 27 августа

Отложенная из-за ситуации в Афганистане встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоится 27 августа. Об этом сообщила в четверг, 26 августа, корреспондент CNN в Белом доме Кейтлан Коллинз.

«Встреча президента Байдена с израильским премьер-министром отложена до завтра», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечалось, стороны планировали обсудить ситуацию в ближневосточном регионе. О переносе встречи сообщалось ранее в этот день, однако информации о новом времени переговоров не приводилось.

Байден также отменил виртуальную встречу с двухпартийной группой губернаторов, которые согласились временно разместить афганских беженцев в своих штатах, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, американский лидер планирует в четверг выступить с заявлением в связи со взрывами в столице Афганистана.

Ранее в этот день у аэропорта афганского Кабула произошли взрывы. Первый прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

Вечером 26 августа очевидцы сообщили о ещё трех взрывах в Кабуле. Данные о пострадавших и жертвах уточняются.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что жертвами первых двух взрывов стали 12 американских военных, еще 15 пострадали.

Он также добавил, что в результате взрывов погибли и пострадали и афганцы. Маккензи подчеркнул, что точное число жертв еще предстоит выяснить. Также сообщалось о десятках раненых.

По его словам, несмотря на произошедшее, Соединенные Штаты продолжают эвакуацию через кабульский аэропорт.

Кроме того, в Пентагоне допустили вероятность новых атак в Кабуле.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил террористическую атаку и призвал эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки.