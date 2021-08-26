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Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 66

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Число пострадавших в результате взрыва на складе в воинской части на юге Казахстана возросло до 66. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, издание NUR.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Жамбылской области.

Отмечается, что большинство из пострадавших получили легкие травмы, но состояние еще двоих оценивается как тяжелое. Данных о погибших нет.

Ранее в этот день в правительстве Жамбылской области уточняли, что среди пострадавших 11 военных.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области 26 августа. К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

Вблизи места происшествия перекрыли дорожное движение, а также временно закрыли ведущую к воинской части железную дорогу. Кроме того, власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

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