Бесплатную программу обучения детей плаванию запустят в Подмосковье

Власти Московской области появится бесплатная программа обучения детей плаванию. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

По ее словам, проведен соответствующий опрос среди более чем 50 тыс. родителей. Выяснилось, что почти 70% детей либо вообще не умеют плавать, либо делают это плохо. 40% ребят, умеющих плавать, научились этому у друзей или родных. 20% научились плавать в спортивных школах под руководством тренеров, информирует портал «Подмосковье сегодня». С помощью новой программы планируется увеличить охват детей, обучающихся плаванию и безопасному поведению на воде. Занятия будут бесплатными, в том числе в рамках уроков физкультуры.

В Московской области родители или законные представители детей смогут записывать их на различные секции и кружки в онлайн-формате. По словам зампреда подмосковного правительства, министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, для детей доступен широкий выбор кружков по разным направлениям, потому каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе. Она отметила, что поданные заявки не теряются, а находятся в работе до приглашения на вступительные экзамены или до момента подписания договора.