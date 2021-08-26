Прямой эфир
Мир
В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли 12 военных США
Спорт
Россияне обыграли Испанию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Мир
Пентагон возложил на ИГ ответственность за взрывы у аэропорта Кабула
Спорт
«Спартак» дома проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Мир
Еще один взрыв прогремел в Кабуле
Общество
Минздрав разрешил применение «ЭпиВакКороны-Н» лицам от 18 до 60 лет
Мир
Меркель заявила о планах продолжить эвакуацию из Афганистана после 31 августа
Туризм
«Аэрофлот» может подменить «Победу» на рейсах по РФ из-за нехватки пилотов
Мир
Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 60

Бесплатную программу обучения детей плаванию запустят в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Московской области появится бесплатная программа обучения детей плаванию. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

По ее словам, проведен соответствующий опрос среди более чем 50 тыс. родителей. Выяснилось, что почти 70% детей либо вообще не умеют плавать, либо делают это плохо. 40% ребят, умеющих плавать, научились этому у друзей или родных. 20% научились плавать в спортивных школах под руководством тренеров, информирует портал «Подмосковье сегодня». С помощью новой программы планируется увеличить охват детей, обучающихся плаванию и безопасному поведению на воде. Занятия будут бесплатными, в том числе в рамках уроков физкультуры.

В Московской области родители или законные представители детей смогут записывать их на различные секции и кружки в онлайн-формате. По словам зампреда подмосковного правительства, министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, для детей доступен широкий выбор кружков по разным направлениям, потому каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе. Она отметила, что поданные заявки не теряются, а находятся в работе до приглашения на вступительные экзамены или до момента подписания договора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021