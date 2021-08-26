Прямой эфир
Мир
Число погибших во взрывах в Кабуле превысило 70 человек
Общество
В Казахстане жители пытались покинуть район взрыва склада боеприпасов
Мир
В Пентагоне назвали реальной угрозу силам США в Афганистане от ИГ
Авто
Бренд Cheryexeed в России переименуют в Exeed
Мир
Белый дом сообщил о готовящемся выступлении Байдена по теракту в Афганистане
Мир
Эвакуация мирных жителей в Кабуле будет разрешена после 31 августа
Мир
Пожар на складе боеприпасов в Казахстане могло вызвать сгорание тротила
Спорт
Жоржиньо стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в шестом туре и вышел в лидеры РПЛ
Сюжет:

Пентагон заявил о продолжении эвакуации из Кабула после атак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атаки рядом с аэропортом Кабула не повлияют на ход эвакуации, осуществляемой Пентагоном. Об этом в четверг, 26 августа, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Министр также подтвердил гибель американских военных в результате взрывов вблизи кабульского аэропорта. По его словам, террористы совершили взрыв в тот момент, когда солдаты пытались помочь другим людям.

Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане
Ответственность за взрывы в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

«Мы оплакиваем потерю. Мы залечим раны. И мы поддержим их семьи в том, что, несомненно, будет разрушительным горем для них. Но от поставленной задачи мы не откажемся», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте американского министерства.

В то же время глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что миссия будет продолжена, а заключается она в том, чтобы вывезти американцев, граждан других стран, обладателей специальных виз, сотрудников посольства США и афганцев, которые подвержены риску с территории Афганистана. Крайним сроком, установленным для вывода иностранных войск страны было установлено 31 августа. Власти Кабула отметили, что гражданских можно будет эвакуировать и после этого срока.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как сообщил корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В Пентагоне сообщили о гибели 12 военных в результате атак. Вину за взрывы США возложили на боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021