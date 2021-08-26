Пентагон заявил о продолжении эвакуации из Кабула после атак

Атаки рядом с аэропортом Кабула не повлияют на ход эвакуации, осуществляемой Пентагоном. Об этом в четверг, 26 августа, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Министр также подтвердил гибель американских военных в результате взрывов вблизи кабульского аэропорта. По его словам, террористы совершили взрыв в тот момент, когда солдаты пытались помочь другим людям.

«Мы оплакиваем потерю. Мы залечим раны. И мы поддержим их семьи в том, что, несомненно, будет разрушительным горем для них. Но от поставленной задачи мы не откажемся», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте американского министерства.

В то же время глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что миссия будет продолжена, а заключается она в том, чтобы вывезти американцев, граждан других стран, обладателей специальных виз, сотрудников посольства США и афганцев, которые подвержены риску с территории Афганистана. Крайним сроком, установленным для вывода иностранных войск страны было установлено 31 августа. Власти Кабула отметили, что гражданских можно будет эвакуировать и после этого срока.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как сообщил корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В Пентагоне сообщили о гибели 12 военных в результате атак. Вину за взрывы США возложили на боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).