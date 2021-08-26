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Зеленский объяснил свои слезы на параде в День независимости Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему плакал на параде в День независимости страны. По его словам, на мероприятии от слез не мог удержаться никто.

«Все плакали, все живые люди», — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1» в четверг, 26 августа.

На Украине отметили 30-ю годовщину независимости 24 августа. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

Зеленский прослезился, когда смотрел одно из театрализованных представлений, приуроченных к празднику, в центре украинской столицы.

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости
И почему Киеву не удалось достичь экономических показателей 1990 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила прошедшие торжества. Она указала, что всего за один час празднования Дня независимости Украины произошло сразу несколько интересных событий.

Так, День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице, отметила дипломат. Кроме того, в небо Киева поднялись иностранные военные самолеты.

Кроме того, затратное мероприятие прошло в год, когда дефицит бюджета Украины превышает 5,5% ВВП — при том, что еще в 2020 году Зеленский говорил, что считает бессмысленным превращать парад в «аттракцион». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил «Известиям»,что прошедшие 30 лет украинской независимости стали временем упущенных возможностей, и подчеркнул, что из постсоветских республик Украина единственная страна, которая не смогла приблизиться к экономическим показателям 1990 года.

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