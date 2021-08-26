Силуанов назвал чрезмерным масштаб мировой антикризисной поддержки

Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления. Об этом говорится в материалах, опубликованных в четверг, 26 августа, на сайте Минфина РФ со ссылкой на слова главы министерства Антона Силуанова.

«Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т. д.», — цитирует ведомство слова Силуанова.

По данным Минфина, впервые за много лет руководители финансовых ведомств приняли совместное заявление с обзором текущего состояния мировой экономики, а также принимаемых мер в ответ на кризис, который был вызван пандемией COVID-19.

Отмечается, что данное заявление содержит не только антикризисные меры, но и консолидированную позицию стран «пятерки» по актуальным вопросам глобальной повестки. В частности, по единым подходам к сокращению и регулированию углеродных выбросов.

Ранее, 29 июня, в пресс-службе Минфина России отметили, что Силуанов в своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» заявил, что России удалось максимально минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса для экономики страны. По его словам, при формировании антикризисной программы правительство РФ пыталось добиться максимально высокой эффективности использования выделяемых средств.

Силуанов также отметил повышение расходов на национальную экономику по сравнению с докризисным планом — на 17%, на социальную политику — на 10%.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ в целом восстановилась до докризисного уровня. Он также отметил, что Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, в период пандемии существовали многие трудности, связанные с потерей рабочих мест для многих, с ростом инфляции и ударами по реальным доходам граждан.

Вместе с тем 23 августа стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме порядка $18 млрд для помощи в восстановлении пострадавшей от последствий пандемии коронавируса мировой экономики. По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, данное выделение SDR является крупнейшим в истории МВФ.