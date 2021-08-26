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ФАС назначила Booking.com штраф в 1,3 млрд рублей

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Компания Booking.com по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафована на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба ФАС.

«Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов)», — отмечается в пресс-релизе службы.

Назовите нашу цену: Booking не исполнило решение ФАС об отмене паритета
Платформа до 15 февраля была обязана прекратить ограничивать отели-партнеры

По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Это отнимало у гостиниц возможность установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com.

В ФАС пришли к выводу, что подобные действия компании ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов средств размещения. До настоящего момента компания не исполнила предписание, добавили в службе.

В компании, в свою очередь, сообщили о намерении обжаловать решение ФАС. В Booking.com уверены, что практика ее цен является справедливой и позволяет поддерживать экосистему путешествий. Также компания указала на то, что сервис всегда вносил вклад в развитие индустрии туризма. В Booking отметили, что индустрия туризма является высококонкурентной средой, так как потребителями используется множество способов поиска и бронирования гостиничного номера.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Компания была признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

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